O primeiro motivo está na premiação que o clube conquistou com o título da Copa do Brasil, de mais de R$ 88 milhões. Apenas na final, o Tricolor embolsou R$ 70 milhões, o equivalente a 10% de sua dívida - com base no valor citado por Casares. Vale lembrar que o Sâo Paulo tem sofrido para manter o fluxo de caixa e recorrido a empréstimos bancários para solucionar este problema. Neste cenário, a bolada conquistada no torneio matra-mata traria um alívio para os cofres do clube.