Dorival também falou sobre as comparações que são feitas com Lucas Moura. No caso de Lucas, que chegou praticamente junto com James, a adaptação foi diferente. Logo no começo, Lucas Moura - que teve uma passagem no passado pelo São Paulo -, logo assumiu a titularidade no elenco, e inclusive, um papel de líder. Mas como o treinador explicou, era outro contexto, uma vez que Lucas Moura não estava tanto tempo parado e conhecia melhor o futebol brasileiro.