Rigoni teve desempenho de destaque com Crespo no São Paulo; relembre

Dados revelam eficiência do atacante em sua primeira experiência com o treinador

Rigoni somou bons números pelo São Paulo sob comando de Crespo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
06:30
O São Paulo anunciou nesta terça-feira (2) o retorno do atacante Emiliano Rigoni, de 32 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo do clube. O argentino, que estava no Club León, assinou contrato até 31 de dezembro de 2025, e volta a jogar sob o comando de Hernan Crespo, com quem trabalhou no Tricolor entre 2021 e 2022.

A volta do atacante busca reforçar o setor ofensivo de forma prática, trazendo um jogador que já conhece o estilo do treinador e pode se adaptar rapidamente às demandas do esquema de Crespo. A expectativa é que o argentino tenha participação direta em jogadas ofensivas e ajude o time a ter mais opções de finalização.

Com Crespo no comando, Rigoni disputou 25 partidas, sendo titular em 22 delas. Durante essas partidas, marcou 10 gols e deu cinco assistências, participando de um gol a cada 121 minutos. Além disso, criou cinco grandes chances e distribuiu em média 1,6 passes decisivos por jogo.

O argentino teve uma taxa de conversão de grandes chances de 42% e finalizou em média 2 vezes por jogo, acertando o gol em 0,8 dessas finalizações. Foram necessárias 5,1 tentativas de finalização para cada gol marcado, mostrando participação constante no ataque mesmo em momentos de baixa produtividade individual.

Nos aspectos técnicos, Rigoni apresentou 67% de eficiência nos dribles e sofreu 0,4 faltas por partida. Sua nota média pelo Sofascore no período com Crespo foi 7,3, refletindo desempenho consistente, sem exageros de avaliação positiva.

Carreira de Rigoni

Natural de Colonia Caroya, município da província de Córdoba, na Argentina, Emiliano Ariel Rigoni iniciou a carreira no Belgrano, onde estreou profissionalmente em 2012. As boas atuações o levaram ao Independiente, clube que defendeu entre 2016 e 2017 e no qual participou da conquista da Copa Sul-Americana de 2017.

Na sequência, transferiu-se para o Zenit, da Rússia, onde conquistou cinco títulos e recebeu convocações para a seleção argentina. O atacante ainda passou por Atalanta e Sampdoria, na Itália, antes de atuar pelo Elche, da Espanha, e chegar ao São Paulo em sua primeira passagem.

— Estou muito feliz. O tempo que passei no clube deixou uma marca no meu coração e sempre senti que um dia voltaria. Não posso traduzir em palavras a minha alegria e a vontade de vestir outra vez a camisa tricolor — comenta Rigoni.

Rigoni e Crespo (Foto: Staff Images/ Conmebol)
Rigoni e Crespo (Foto: Staff Images/ Conmebol)

Rigoni pelo São Paulo com Crespo

  1. 25 jogos (22 titular)
  2. 10 gols
  3. 5 assistências
  4. 121 minutos para participar de gol
  5. 5 grandes chances criadas
  6. 1.6 passes decisivos por jogo
  7. 42% em conversão de grandes chances
  8. 2.0 finalizações por jogo (0.8 no gol)
  9. 5.1 finalizações para marcar
  10. 67% de eficiência nos dribles
  11. 0.4 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 7.30

Rigoni pelo São Paulo

  1. 70 jogos (43 titular)
  2. 13 gols
  3. 9 assistências
  4. 185 minutos para participar de gol
  5. 9 grandes chances criadas
  6. 1.1 passes decisivos por jogo
  7. 35% em conversão de grandes chances
  8. 1.6 finalizações por jogo (0.5 no gol)
  9. 8.4 finalizações para marcar
  10. 56% de eficiência nos dribles
  11. 0.4 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.99

