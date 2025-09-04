São Paulo retorna de folga e abre Data Fifa com novidade entre os lesionados
Tricolor definiu rotina até o final da semana
O São Paulo retornou de folga na quarta-feira (3) e deu início aos treinamentos que acontecerão nesta Data Fifa com novidades entre os lesionados. Oscar, que sofreu fraturas em três vértebras no último clássico contra o Corinthians, fez trabalhos no gramado junto aos fisioterapeutas do time.
Calleri, Marcos Antônio e Hugo completaram algumas atividades no gramado, também com a equipe médica do São Paulo acompanhando.
O zagueiro Arboleda, que se recupera de uma lesão muscular, e Luiz Gustavo, com tromboembolismo pulmonar, também começaram a semana de treinos com trabalhos junto aos companheiros. Após esta etapa, complementou com a fisioterapia.
André Silva e Lucas Moura ,também lesionados, cumpriram seus cronogramas na parte interna do SuperCT. Os convocados Gonzalo Tapia (Chile), Ferraresi (Venezuela) e Bobadilla (Paraguai) já estão a serviço das suas respectivas seleções.
O São Paulo folgou dois dias. Agora, segue com uma rotina de treinamentos até sábado. O time volta a jogar apenas no dia 14 de setembro, contra o Botafogo no Morumbis.
Veja a agenda completa do São Paulo na semana
Quinta-feira (04)
10 horas
Treino
SuperCT
Sexta-feira (05)
10 horas
Treino
SuperCT
Sábado (06)
10 horas
Treino
SuperCT
Domingo (07)
Livre
