Em meio à crise, São Paulo desloca dupla de dirigentes para o CT; entenda

O São Paulo "deslocará" Julio Casares e Márcio Carlomagno para o SuperCT. A ideia é aproximar o presidente e seu superintendente do dia a dia no CT.

continua após a publicidade

Embora marcassem presença em reuniões e treinamentos, o expediente dos dois acontecia mais no Morumbis. A informação foi confirmada pelo Lance!.

No SuperCT, os dirigentes pretendem se aproximar mais da parte esportiva do clube, focando principalmente nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Este processo deve começar a partir desta segunda-feira (20).

continua após a publicidade

No sábado (18), às vésperas do jogo contra o Mirassol, foi feita uma reunião entre os dois e o elenco do São Paulo para debater o momento do clube na temporada. Inclusive, Casares fez a promessa de aumentar o "bicho" se o elenco garantir a classificação para a Copa Libertadores.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Casares ficará mais perto do SuperCT (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Presidente promete bicho para elenco

O presidente Julio Casares tomou algumas atitudes para alavancar o São Paulo em meio a crise que o time tem enfrentado no futebol. De acordo com a informação antecipada pela ESPN e confirmada pelo Lance!, existirá um aumento no "bicho", que é um valor a mais como uma "premiação", para os jogadores caso o Tricolor se classifique para a Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Casares suspende conversas sobre FIP de Cotia e aumenta bicho para alavancar São Paulo

No sábado (18), Casares se reuniu com o elenco às vésperas da partida contra o Mirassol. Nesta conversa, o dirigente fez um "pacto" com o elenco apresentando estas propostas. A ideia de aumentar o bicho em caso de classificação começou neste final de semana.

A equipe enfrentará o Bahia na próxima rodada da competição. O jogo acontece no domingo, dia 25, no Morumbis. Ao todo, foram três derrotas seguidas nas últimas rodadas. O São Paulo está na oitava colocação com 38 pontos somados.