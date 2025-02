Erro no contrato fez Oscar deixar o São Paulo em 2010

A saída de Oscar do São Paulo, em 2010, foi uma das mais controversas do futebol brasileiro. O meia, que despontou como uma das maiores promessas das categorias de base do clube, rompeu seu vínculo com o Tricolor após uma batalha judicial que expôs fragilidades nas relações contratuais entre clubes e jovens atletas.

Oscar chegou ao São Paulo com apenas 13 anos e rapidamente chamou atenção por seu talento. Promovido ao elenco profissional, ele parecia destinado a uma carreira de sucesso no Morumbi. Porém, o contrato firmado em 2007, quando o jogador ainda era menor de idade, tornou-se o centro de uma disputa.

Na Justiça, Oscar alegou que o vínculo assinado era irregular e violava a legislação trabalhista brasileira, que impõe limitações em contratos firmados com menores.

Após meses de disputa, a Justiça deu razão ao jogador, anulando o contrato com o São Paulo. Com a decisão, Oscar ficou livre para negociar com outro clube e, em seguida, acertou sua transferência para o Internacional. O episódio gerou grande repercussão, com o São Paulo lamentando a perda de um de seus talentos mais promissores sem qualquer compensação financeira significativa.

Oscar só marcou pelo São Paulo em 2025

Como não havia marcado gols na primeira passagem, Oscar só realizou esse sonho em 2025. Retornando ao clube, o jogador deixou boa impressão no clássico contra o Corinthians.

"Como jogador do São Paulo, hoje foi dia mais especial com esta camisa. Como torcedor, torci pelo São Paulo em momentos muito especiais, mas como jogador, ganhar do Corinthians com direito a um gol, tornou o dia muito feliz”, disse Oscar após a vitória por 3 a 1.