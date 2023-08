Em entrevista coletiva após a derrota do São Paulo por 2 a 1 diante do América-MG, Dorival Júnior foi questionado sobre os motivos que levariam o Tricolor a ter tanta dificuldade de jogar fora de casa. A princípio, o treinador disse que ainda procura o motivo para a diferença no rendimento, mas logo apresentou uma possível justificativa para o fato.