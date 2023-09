Em entrevista coletiva após a derrota do São Paulo por 2 a 1 diante do Fortaleza, o técnico Dorival Júnior falou sobre aquilo que considera um 'risco calculado' na temporada da equipe antes mesmo da disputa da final da Copa do Brasil: o risco do rebaixamento no Brasileirão. O técnico escalou equipe reserva na partida, pensando na decisão diante do Flamengo.