O São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1 dentro do Morumbi, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Os gols do Leão foram marcados por Zé Welison, no primeiro tempo, e Lucero, de pênalti, na segunda etapa. James Rodríguez descontou para o Tricolor e se redimiu do pênalti perdido ainda no primeiro tempo.