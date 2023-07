+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



- Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Cuiabá mereceu o resultado pela maneira como aproveitou duas situações que nós proporcionamos. No mais, nós temos que buscar as correções, melhorarmos e sabermos que temos uma capacidade muito maior do que a que apresentamos no dia de hoje.



Sobreo duelo deste sábado, Dorival também evitou críticas ao carioca Bruno Mota Correia, que marcou dois pênaltis contra o Tricolor no jogo após consultar o VAR. E ainda disse que sua expulsão, por reclamação após o primeiro penal, desperdiçado por Deyverson, foi justa.



- A expulsão foi correta. Falei que a arbitragem estava vergonhosa e tirando toda a confiança dos jogadores dentro de campo. Dois pesos, duas medidas. O resultado foi merecido por parte do Cuiabá, eles fizeram por merecer. Expulsão correta. Aproveitaram muito bem dois momentos nossos.



- O jogo até então estava equilibrado, as defesas prevalecendo sobre os ataques. O jogo tecnicamente não era muito bom. Merecidamente eles encontraram em duas saídas de bola nossas a possibilidade do gol. Fizeram um ótimo resultado, estamos conscientes disso, e vamos trabalhar agora para que melhoremos em relação a essa partida e busquemos uma melhor condição no jogo seguinte - completou Dorival.