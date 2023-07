Ferraresi não atua desde o empate sem gols do São Paulo com o Palmeiras, em 22 de janeiro, no Campeonato Paulista. Na ocasião sofreu grave contusão no joelho direito e precisou passar por cirurgia. O clube não revela uma estimativa para seu retorno aos gramados. Recentemente iniciou atividades com os fisioterapeutas nos campos do CT da Barra Funda. À reportagem, fontes do clube estimam que ele pode iniciar a transição em um mês, dado o avanço na recuperação.