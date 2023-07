Também por um acúmulo de opções no elenco, o lateral-esquerdo Patryck viveu a mesma situação. Mas as sondagens vieram dos EUA. Começaram no começo do ano, após a participação do jogador no título da Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20. Esfriaram. Mas empresários se animaram com as informações que recebiam e voltaram a sinalizar para o São Paulo, que manteve sua postura.