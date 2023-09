Em questão de títulos, o rival leva ampla vantagem. Desde 2021, o Palmeiras venceu seis taças, enquanto o São Paulo apenas uma. No período em que Casares se tornou presidente do Tricolor, São Paulo e Palmeiras disputaram duas finais do Campeonato Paulista, e cada um foi campeão em uma edição. Com gol de Luan no Morumbi, o Tricolor levou a taça do estadual em 2021, e o Alviverde em 2022, após reverter uma desvantagem de dois gols e vencer o jogo decisivo por 4 a 0, ficou com o título no ano seguinte.