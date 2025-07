São Paulo x Athletico é o duelo que agita o começo da noite desta quinta-feira de Copa do Brasil. Logo no começo do primeiro tempo, a lesão de um jogador de Wendell, do Tricolor Paulista deixou os torcedores enlouquecidos nas redes sociais.

O jogo começou com muita intensidade, mas pouca inspiração. Durante o primeiro tempo de São Paulo x Athletico, o Tricolor teve mais a bola, mas criou poucas chances. O jogo se desenhava para um 0 a 0 no intervalo, mas Pablo Maia fez um golaço de fora da área.

Logo com 15 minutos de jogo, o lateral-esquerdo Wendell, do São Paulo, invadiu a área com condições de finalizar, mas caiu no chão. Os jogadores chegaram a pedir pênalti, mas o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou. Com a mão na parte posterior da coxa, Wendell saiu lesionado e preocupou os torcedores.

Veja reação da web com lesão de Wendell em São Paulo x Athletico

Escalação das equipes

A escalação do Tricolor para São Paulo x Athletico tem algumas mudanças. Antes da partida, Crespo já havia adiantado: a estratégia seria um time misto, pensando tanto no desafio pelo Brasileiro no final de semana - contra o Internacional -, quanto no jogo de volta, que acontece na próxima semana na Ligga Arena.

As primeiras novidades começaram no banco. O argentino relacionou novas peças de Cotia para o confronto, com Maik, Leandro e Henrique Carmo.

O São Paulo chega escalado para enfrentar o Athletico com Jandrei; Arboleda, Alan Franco, Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio, Rodriguinho e Wendell; Ferreirinha e André Silva.

O Athletico também chega em uma formação diferente. Com prioridade na Série B, o time escalado conta com muitos jogadores reservas. A equipe chega com Santos, Belezi, Léo Pelé e Habraão; Gastón Benavidez, Dudu, Patrick, Riquelme, Giuliano e Fernando; Alan Kardec.