Escrito por Rafael Marson • Publicada em 12/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Após viajar 13 mil quilômetros em duas semanas, Zubeldía finalmente terá uma sequência de jogos no Morumbis, e mais importante, tempo para treinar o São Paulo.

Entre atividades regenerativas e deslocamentos para diferentes cidades no Brasil e América do Sul, Zubeldía tenta maximizar seu tempo através da conversa com os jogadores ou na base da tecnologia.

- Não tivemos tempo nenhum para treinar em campo. Tanto ele quanto a comissão conversam com a gente. Ele me chamou para mostrar a forma que ele gosta que os volantes atuem. Mais na base da conversa, no avião, nos hotéis, para mostrar a forma como ele gosta de trabalhar. Ele vive isso aqui e vai nos ajudar para crescer individualmente e coletivamente - revelou Alisson ao Canal do André Hernan.

Zubeldía usou indicativos apontados pelo GPS para escalar André SIlva de ponta-direita contra o Barcelona de Guayaquil. O treinador argentino também assistiu vídeos da última temporada para ajustar o posicionamento de Luciano, aproximando o camisa 10 da área.

Zubeldía ainda não perdeu no comando do Tricolor (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)

Nas próximas duas semanas, o São Paulo irá realizar quatro jogos como mandante, facilitando a logística para a comissão técnica e ajudando Zubeldía a aprimorar suas ideias com o elenco Tricolor. O próximo compromisso do São Paulo de Zubeldía será na segunda-feira (13), contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

