Gols de James Rodríguez custaram R$ 5 milhões ao São Paulo

Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 11/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Os gols marcados por James Rodríguez "custaram" cerca de R$ 5 milhões aos cofres do São Paulo. Entre todas as partidas disputadas, em relação ao salário, as vezes que meia balançou as redes tiveram um preço elevado para o Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

A comparação pode ser explicada desta forma: no São Paulo há praticamente 10 meses (agosto do ano passado até maio de 2024), o salário de James, incluindo luvas, está próximo de R$ 1 milhão por mês. Entre as 22 vezes que jogou pelo Tricolor, marcou dois gols. Ou seja, cada bola na rede significou um gasto de aproximadamente R$ 5 milhões, entre os R$ 10 milhões de pagamento totalizados no período.

O Lance! entrou em contato com o São Paulo, que não confirma os valores publicamente.

Também vale ressaltar que o Tricolor teve problemas em honrar alguns pagamentos ao jogador. No início do ano, o clube tinha pendências financeiras com o atleta, entre salários e direitos de imagens. Estes problemas seriam alguns dos motivos pelos quais James cogitou deixar o São Paulo nos primeiros meses de 2024, segundo apurou a reportagem.

Depois, o diretor Carlos Belmonte esclareceu que os atrasos acabaram quitados. Porém, ele revelou que as pendências poderiam voltar a acontecer durante a temporada.

MAIS FORA DO QUE DENTRO

O colombiano, inclusive, ficou fora de mais da metade das partidas da equipe hoje treinada por Luis Zubeldía, desde que foi contratado. Nas últimas duas partidas do São Paulo, contra Vitória e Cobresal (CHI), ele não foi relacionado por opção técnica do treinador.

James não engrenou no Tricolor; ele tem dois gols e quatro assistências em 22 partidas (Foto: Anderson Romao/AGIF)

VALEU A PENA?

De acordo com o presidente Julio Casares, a contratação de James Rodríguez foi positiva para o São Paulo.

- James não está jogando ou sendo escalado, mas a vinda dele já ajudou o São Paulo. A chegada dele colocou o São Paulo num patamar de competitividade esportiva, veio o Lucas junto. São Paulo passou a ser protagonista de grandes contratações. O jogador às vezes não se adequa dentro do campo por questão física ou escolha técnica - disse.

Contudo, ele afirmou que a possibilidade de saída do jogador é real.

- Se o James tiver o caminho de saída, será natural, como foi o caminho de chegada. Me lembro que em 1985, veio o Falcão, que não assumiu a titularidade. Ele cumpriu um papel importante e poderá ainda cumprir. Deixamos para o técnico e comissão técnica decidir - concluiu, em entrevista à "ESPN", nesta semana.