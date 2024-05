Preocupante? Saiba a última vez que o Fluminense venceu o São Paulo como visitante

(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Publicada em 12/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Duelo de Tricolores, o confronto entre São Paulo e Fluminense acontece nesta segunda-feira (13), às 20h, no Morumbis. Contra o Tricolor, uma preocupação: a equipe não vence o rival fora de casa desde 2019.

A última vitória

Em 2019, a situação do Fluminense era bem diferente da atual. Naquele ano, a equipe ainda brigava contra o rebaixamento e só sonhava em ser Campeã da Libertadores. No time, os destaques eram Ganso, Allan, Caio Henrique e Yoni. No jogo, vitória por 2 a 0, com gols de Digão e Marcos Paulo.

Estatísticas de São Paulo e Fluminense

O duelo entre as equipes aconteceu em 105 oportunidades até o momento, e em diversas competições, e os números são favoráveis ao Tricolor Paulista, que venceu mais vezes. Foram 45 triunfos, contra 36 do Fluminense, além de 24 empates. Na última vez em que se enfrentaram, no Brasileirão do ano passado, vitória do time do Rio de Janeiro por 1 a 0, em casa.

Os dois times querem melhorar suas posições na tabela do Brasileirão. Enquanto o São Paulo, que está em oitavo com sete pontos, quer entrar no G4, o Fluminense, último time antes da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos, busca se distanciar da incômoda colocação.

O time da casa vem de uma vitória por 3 a 1 contra o Vitória, em Salvador, enquanto o time carioca empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, na última rodada, no Rio.

Até o momento, os números do São Paulo no Brasileirão são os seguintes: 2402 passes certos, 223 errados, 29 finalizações certas e 46 erradas, 50 desarmes certos e 11 errados, 13 escanteios a seu favor, além de 59,15% de posse de bola.

Os números do Fluminense até agora foram: 2147 passes certos, 203 errados, 28 finalizações certas e 39 erradas, 49 desarmes certos e 3 errados, 24 escanteios a seu favor, e 56,78% de posse de bola.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda, Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson, Rodrigo Nestor e Galoppo; Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Fluminense: Fábio; Marquinhos, Felipe Andrade, Manoel, Marcelo; Martinelli, Lima; Douglas Costa, Ganso, Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Informações gerais da partida

São Paulo x Fluminense

Data e horário: 13/05/2024, às 20h

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo

Onde assistir: Premiere