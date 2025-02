São Bernardo e São Paulo se enfrentam neste domingo (23), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. A partida é válida pela última rodada da fase de grupo do Campeonato Paulista e terá a transmissão da TNT (canal fechado), Max (streaming), UOL Play (streaming) e Zapping Sports (streaming).

Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O São Bernardo entra em campo já classificado para as quarta de final. O Tigre garantiu a vaga contra o Red Bull Bragantino na última quinta feira (19), após gol de Léo Jaba nos acréscimos da segunda etapa. A equipe busca vencer para assegurar a primeira colocação do grupo D e, em caso de derrota do Corinthians por mais de um gol contra o Guarani, a liderança geral do torneio.

Assim como o clube mandante, o Tricolor Paulista também já garantiu sua presença na fase do mata-mata. Apesar de classificado, o time de Zubeldía não vem desempenhando um bom futebol. Foram três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe da capital projeta a vitória para garantir a liderança do grupo C, já que o Novorizontino tem apenas um ponto a menos que o São Paulo.

Confira as informações do jogo entre São Bernardo e São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO X SÃO PAULO

12ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado), Max (streaming), UOL Play (streaming) e Zapping Sports (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá): Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Arthur Henrique; Léo Jabá, Guilherme Queiroz e Fabrício Daniel

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía): Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Pablo Maia e Bobadilla; Luciano, Oscar e Lucas Moura; Calleri