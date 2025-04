Desafio no Mineirão: São Paulo enfrenta jejum contra o Atlético-MG

O São Paulo entra em campo neste domingo (6), às 16h, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. Para conquistar os primeiros três pontos na competição, o Tricolor precisará quebrar um tabu que já dura quase 10 anos.

Desde a reforma do Mineirão para a Copa do Mundo de 2014, o São Paulo não conseguiu vencer o Atlético no estádio. Nesse período, as equipes se enfrentaram cinco vezes no local, com quatro vitórias do Galo e um empate.

Em 29 de julho de 2015, o Tricolor até balançou as redes com Alexandre Pato, mas saiu derrotado por 3 a 1. Depois disso, o time mineiro venceu por 3 a 0 em 2020, 1 a 0 em 2021 e 2 a 1 em 2023, quando Luciano marcou o gol são-paulino. O único jogo sem gols ocorreu em 2022.

É importante ressaltar que o tabu se restringe apenas ao estádio do Mineirão. Outros confrontos ocorreram em diferentes palcos, como o Independência e a Arena MRV, além do Morumbi, quando o time paulista foi mandante.

Brasileirão 2015 – Atlético 3x1 São Paulo

Brasileirão 2020 – Atlético 3x0 São Paulo

Brasileirão 2021 – Atlético 1x0 São Paulo

Brasileirão 2022 – Atlético 0x0 São Paulo

Brasileirão 2023 – Atlético 2x1 São Paulo

Atlético–MG no Mineirão

O Atlético-MG mandará o duelo no Mineirão devido à instalação do novo gramado sintético na Arena MRV. Em nota recente, o clube informou que duas cargas do material que será utilizado no estádio estão retidas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por conta da greve dos auditores fiscais da Receita Federal.

A previsão para a volta do Atlético-MG à Arena MRV era a partida contra o Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 13.