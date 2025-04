Atlético-MG: reabertura da Arena MRV vai atrasar

A reabertura da Arena MRV vai atrasar. Em nota divulgada nesta quarta-feira (2), o Atlético-MG anunciou que duas cargas do gramado sintético que será instalado no estádio continuam retidas no Porto de Santos, devido à grave dos auditores fiscais da Receita Federal.

A previsão para a volta do Atlético-MG à Arena MRV era a partida contra o Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 13. Agora, o clube não sabe quando poderá voltar a mandar as partidas na Arena MRV.

O jogo contra o São Paulo, domingo (6), pelo Brasileirão, será no Mineirão, assim como a próxima partida pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (10), diante do Deportes Iquique, do Chile. Nesse jogo, não haverá presença da torcida, já que o clube foi punido pela Conmebol por uso de sinalizadores com duas partidas de portões fechados. O jogo seguinte do Atlético-MG como mandante está marcado para 20 de abril, contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

O clube informou que as obras de infraestrutura para instalação do gramado artificial já foram concluídas. O campo foi elevado em 70 centímetros com a implantação de camadas de brita. Uma parte da grama sintética chegou à Arena MRV nesta semana, mas o restante está retido no Porto de Santos.

Em greve desde novembro do ano passado, os auditores fiscais da Receita Federal reivindicam reajuste salarial. Para aumentar a pressão sobre o Governo Federal, em fevereiro, a categoria adotou o chamado “Desembaraço Zero”, suspendendo por 15 dias a liberação de mercadorias nos postos alfandegários.

Veja o comunicado oficial do Atlético-MG sobre Arena MRV:

Com relação à instalação do gramado sintético na Arena MRV, o Galo informa que todas as obras de infraestrutura para receber o novo campo de jogo estão finalizadas e parte do material já se encontra estocado no estádio.

Duas outras cargas estão retidas no porto de Santos aguardando a liberação da Receita Federal, porém os auditores fiscais do órgão se encontram em greve.

Prezando pela transparência com o torcedor, o Clube aguarda uma solução referente à liberação da carga pelo órgão federal para confirmar a data da primeira partida do ano na Arena MRV.