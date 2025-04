Atlético-MG terá força máxima contra o São Paulo, pelo Brasileirão

O técnico Cuca, do Atlético-MG, terá força máxima na partida contra o São Paulo, domingo (6), às 16h, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. Os jogadores do Galo voltaram aos treinos na Cidade do Galo na manhã desta sexta-feira (4), depois de um dia de folga e da longa viagem de retorno de Cusco, onde a equipe estreou na Copa Sul-Americana terça-feira (1º), com o empate por 0 a 0 com o Cienciano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O volante Alan Franco, que, por causa de uma gripe, não enfrentou o Cienciano, já se recuperou, treinou normalmente e deve ser escalado para a saída de Rubens, que o substituiu e foi elogiado pelo treinador atleticano. Cuca comandou um treino tático-técnico e, em seguida, orientou uma atividade de finalizações e bolas paradas.

Os laterais Natanael e Guilherme Arana, que, poupados, entraram apenas no decorrer da partida em Cusco, também voltam a ser titulares diante do São Paulo. Os jogadores do Atlético-MG fazem mais um treino na manhã de sábado (5), na Cidade do Galo.

continua após a publicidade

Cuca tem todos os titulares à disposição para jogo contra o São Paulo, domingo (6) (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Três atacantes seguem em tratamento médico: Brahian Palacios, contundido na coxa esquerda, Caio Maia, que machucou o joelho direito na pré-temporada em Orlando (EUA), e Cadu, que se recupera de cirurgia no joelho direito desde o ano passado.

➡️Reabertura da Arena MRV vai atrasar

Time do Atlético-MG será o mesmo que foi derrotado pelo Grêmio na estreia no Brasileirão

Assim, a escalação do Atlético-MG para enfrentar o São Paulo, no Mineirão, domingo (6), deve ser:

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilhemre Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

Esse foi o time que, na estreia no Brasileiro, foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, na Arena do Grêmio, sábado (29). O Atlético-MG mostrou um bom futebol, criou várias chances de gol, mas pecou muitas nas finalizações.