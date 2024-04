(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafael Marson • Publicada em 20/04/2024 - 09:03 • São Paulo (SP)

Descartado pelo São Paulo no começo da temporada para substituir Dorival Jr, Luis Zubeldía é o novo treinador da equipe e deverá estrear na quinta-feira (25), contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores. O Lance! explica a mudança de postura tanto do treinador quanto do Tricolor para o ‘casamento’ ter acontecido após a queda de Carpini.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Com a saída de Thiago Carpini, a diretoria do São Paulo havia traçado o perfil de um técnico estrangeiro e vitorioso para o comando do clube. Carlos Carvalhal, do Olympiacos, e Pedro Martins, do Al-Gharafa (QAT), foram sondados, mas optaram por seguir em seus respectivos clubes.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Assim, um dos trunfos de Luiz Zubeldía foi a sua disponibilidade, tendo em vista que o argentino estava livre no mercado após conquistar a Copa Sul-Americana da temporada passada, com a LDU.

Além disso, Zubeldía topou passar pela entrevista feita pela diretoria do São Paulo antes de sacramentar a contratação, método adotado pelo Tricolor nas últimas negociações. No início da temporada, o argentino não concordou com a entrevista, irritando o coordenador técnico Muricy Ramalho, que batalhou e defendeu a contratação de Carpini.comum do clube para contratar treinadores.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

A tendência é que Zubeldía comande seu primeiro treino com o elenco do São Paulo na segunda-feira (22), após o duelo contra o Atlético-GO, pela terceira rodada do Brasileirão.

Zubeldía já eliminou o São Paulo duas vezes em competições internacionais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)