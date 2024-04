Paulo Calçade diz que vitória do Barcelona em clássico seria ‘prêmio de consolação’

Paulo Calçade diz que a virada na La Liga é quase impossível (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O maior clássico do mundo do futebol será disputado no domingo (21), às 16h (de Brasília). Real Madrid e Barcelona entrarão em campo na capital espanhola pela reta final da La Liga, e vencer seu maior rival fora de casa pode se tornar um modo digno do time catalão terminar a temporada, já que a arrancada para o título parece improvável. O time merengue lidera com 78 pontos, oito a mais do que o Barcelona, o segundo colocado.

Para Paulo Calçade, comentarista da ESPN, a virada no torneio é quase impossível, mas isso não tira o peso do grande clássico do país.

- A temperatura do clássico independe da posição dos rivais na tabela. Restando 21 pontos em disputa, nada aponta para uma alteração no topo da classificação. Derrotar o Real Madrid no Santiago Bernabéu seria um prêmio de consolação para o Barcelona num momento que os merengues estão com a mão na taça da Liga e eufóricos por terem eliminado o City de Guardiola nas quartas da Champions. Não será um clássico tranquilo e o Barcelona vai tentar buscar um resultado histórico - afirmou Calçade.

Além da distância de pontos, o Barcelona tem sofrido com o Real Madrid neste ano. No duelo do primeiro turno, a equipe da capital venceu por 2 a 1. Na Supercopa da Espanha, disputada no início deste ano, uma goleada merengue: 4 a 1.