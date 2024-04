Entenda como a astrologia pode favorecer o São Paulo na contratação do novo técnico

Zubeldía deve assumir o São Paulo com período astrológico bom (Foto: Reprodução)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 19/04/2024 - 18:05 • São Paulo (SP)

Com a saída de Thiago Carpini e o acerto com Luis Zubeldía com o São Paulo, o argentino, que comandava a LDU, pode ter uma 'ajudinha' da astrologia para esta nova fase.

Para os que acreditam, as previsões astrológicas são boas para esta nova fase do Tricolor. Com a energia do sol entrando no signo de touro a partir desta sexta-feira (9), o movimento astral encerra um ciclo complicado que o céu estava enfrentando nos últimos dias - e se for trazer para o universo do futebol, pode até servir como explicação para a má fase do time e a queda do treinador antigo.

Segundo a astrologia, os desafios terminam e uma estabilidade maior começa. Agora, é hora dos caminhos fluírem e uma energia de sorte e rotina ser criada. Ou seja, o novo treinador do Tricolor chega justamente em um período que tudo 'tende a dar certo'.

Ou seja, se Zubeldía quiser utilizar desta energia dos astros, é o principal momento. O técnico começa os trabalhos com o sol em um signo muito associado a consistência no trabalho que está sendo proposto.

