Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 19/04/2024 - 14:31 • São Paulo (SP)

O São Paulo tem um novo técnico para a temporada 2024: o argentino Luis Zubeldía. Embora ainda não esteja devidamente anunciado, o treinador aceitou a proposta para comandar o Tricolor, e isso aconteceu após o clube ouvir respostas negativas de outros profissionais pretendidos.

Com técnicos brasileiros descartados, o São Paulo buscou profissionais portugueses antes de fechar com Zubeldía. Houve conversas com Carlos Carvalhal, do Olympiacos, e Pedro Martins, do do Al-Gharafa (QAT). No entanto, ambos responderam "não" à sondagem tricolor.

A direção do São Paulo tinha Zubeldía como nome bem avaliado internamente e, após as negativas, estudou contratá-lo. Ele havia sido cogitado no início do ano para substituir Dorival Júnior, mas não aceitou passar pela entrevista prévia feita pela diretoria são-paulina, método comum do clube para contratar treinadores.

A atitude não foi vista com bons olhos pela cúpula tricolor, especialmente o coordenador técnico Muricy Ramalho. O profissional, então, foi o responsável pela indicação e chancela da contratação de Thiago Carpini, demitido nesta semana.

Como a aposta em Carpini decepcionou, Muricy teve menos voz ativa na escolha do substituto, e o São Paulo recolocou Zubeldía na pauta. O argentino desta vez aceitou passar pela entrevista, foi bem avaliado e agilizou o fechamento da negociação. Ele estava desempregado e, anteriormente, esperava propostas da Europa, que não chegaram.

OUTRAS OPÇÕES

O espanhol Rafa Benítez foi oferecido por empresários ao São Paulo, porém acabou descartado. O estrelado José Mourinho também foi comentado pelo Tricolor internamente, mas a possibilidade não passou de um sonho distante.