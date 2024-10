CT do São Paulo: onde o Tricolor treina em São Paulo?

CT do São Paulo faz divisa de muro com o do Palmeiras, na Barra Funda, bairro de São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







O Centro de Treinamento do São Paulo, oficialmente denominado Centro de Concentração e Treinamento Frederico Antônio Germano Menzen, é mais conhecido como o CT do São Paulo. Desde sua inauguração em 1988, o local tornou-se referência em infraestrutura e excelência para o futebol brasileiro. Localizado na região da Barra Funda, em São Paulo, o CT é fundamental para o desenvolvimento dos jogadores e oferece uma estrutura de ponta para o elenco principal do clube.

Estrutura

A infraestrutura do CT do São Paulo é ampla e moderna. Com três campos de futebol oficial, o principal deles possui as mesmas dimensões do gramado do Morumbi, o que garante uma adaptação ideal para os jogadores. O CT também inclui dois mini-campos, uma piscina, quadra poliesportiva e um campo de areia para treinamento específico. O REFFIS (Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica) é um dos destaques do CT, oferecendo tecnologia avançada para a recuperação e prevenção de lesões.

O complexo do CT do São Paulo inclui um prédio com 20 suítes duplas, utilizadas por atletas e comissão técnica. A área de convivência conta com salão de jogos, refeitório, sala de TV e auditório. Para completar, o local possui áreas administrativas, como departamento de futebol e sala de imprensa, onde são realizadas as coletivas. Toda essa estrutura oferece conforto e segurança aos jogadores, criando um ambiente propício para o alto rendimento e foco nos treinos.

Endereço do CT do São Paulo

Avenida Marquês de São Vicente, 2724 - Barra Funda, São Paulo - SP, CEP: 05036-040.

Como chegar ao CT do São Paulo de carro ou transporte público

O CT do São Paulo fica a aproximadamente 8 km do centro de São Paulo, e o acesso de carro é simples, com trajeto de cerca de 20 a 30 minutos. A rota mais rápida é pela Marginal Tietê, seguindo pela Avenida Marquês de São Vicente, que leva diretamente ao CT.

Para quem utiliza transporte público, a Estação Barra Funda (Linha Vermelha) fica a 15 minutos de caminhada do local. Além disso, é possível pegar um ônibus na estação que percorre a Avenida Marquês de São Vicente e descer em pontos próximos ao CT do São Paulo. O tempo total do trajeto de transporte público gira em torno de 40 minutos.

O acesso facilitado ao CT torna o local estratégico para os treinos do Tricolor, recebendo jogadores e comissão técnica em um ambiente de fácil chegada. A infraestrutura do local é uma das mais completas entre os clubes brasileiros, refletindo o compromisso do São Paulo em oferecer o melhor para seus atletas.