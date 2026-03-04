O São Bernardo acertou a vinda de Luizão, zagueiro revelado na base do São Paulo e que teve passagem pelo West Ham. A informação foi antecipada pelo jornalista Felipe Silva e confirmada pelo Lance!.

A reportagem apurou que o Tricolor não deve receber nada. Inclusive, não existiu interesse por parte do clube do Morumbis em repatriar Luizão, de 23 anos. Defensor vê a transferência como uma oportunidade de retomada na carreira e deve firmar contrato com o clube paulista até o término da Série B. Antes, estava no Criciúma, mas sem time desde o começo do ano.

(Foto: Divulgação)

Relembre a história de Luizão com o São Paulo

Luizão foi promovido ao profissional por Rogério Ceni, ídolo tricolor e, na época, técnico do São Paulo. Antes de embarcar para a Europa, disputou 16 partidas pelo time principal e marcou um gol, chamando a atenção da torcida pela solidez defensiva. A saída, no entanto, gerou forte repercussão na época.

A polêmica teve dois focos: o valor considerado abaixo do esperado e o curto tempo em que o clube segurou Luizão no elenco. Ainda assim, ao relembrar sua formação em Cotia, o defensor falou com admiração e gratidão.

O contrato com o West Ham foi assinado em outubro de 2022, quando o defensor ainda tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2023. O clube inglês levou o jogador por um valor abaixo do esperado e o time paulista não conseguiu "trucar" com uma boa proposta de renovação, o que gerou insatisfação nos bastidores e críticas de parte da torcida, que via potencial em Luizão para render mais esportivamente e financeiramente ao clube.

Passagem pelo West Ham

Mesmo que a passagem pelo West Ham tenha gerado expectativas e repercussão, foi curta e sem o impacto desejado. Ao chegar ao clube inglês, Luizão encontrou um cenário desfavorável: o técnico David Moyes tinha pouca abertura para trabalhar com jogadores mais jovens. Com apenas 20 anos na época, o zagueiro chegou a atuar com as categorias de base, sem espaço real no elenco principal. Chegou a atuar pelo Pogon, e posteriormente, Criciúma.