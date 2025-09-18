Rafael abre o jogo após derrota do São Paulo contra a LDU: ‘Dói’

Rafael lamentou a derrota do São Paulo por 2 a 0 contra a LDU. O jogo aconteceu em Quito e marcou a ida das quartas de final da Copa Libertadores. Após a partida, o goleiro se posicionou sobre o resultado. Agora, na próxima semana, o Tricolor terá que resolver no Morumbis.

continua após a publicidade

Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis. De acordo com as palavras de Rafael, trata-se de uma derrota que não traduz exatamente o que aconteceu na partida. Para ele, o Tricolor também tem condição de reverter o resultado em casa.

➡️São Paulo perde a ida para a LDU na Libertadores e leva decisão das quartas para o Morumbis

- É uma derrota que dói, porque não traduz o que foi o jogo. Acho que fizemos uma boa partida: conseguimos controlar e tivemos oportunidades. O futebol, às vezes, é assim: o adversário chega três ou quatro vezes, é eficiente e vence por dois gols. Lamento porque acredito que o placar não condiz com o desempenho, mas lamento pouco, pois temos o jogo de volta na quinta-feira, com o apoio do nosso torcedor, em casa, e temos condições de reverter a situação - disse.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Rafael falou sobre a derrota do São Paulo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Rafael acredita na virada do São Paulo em casa

São Paulo é o time da virada? Para Rafael, sim. Segundo as palavras do jogador, na entrevista pós-jogo, o trabalho que Crespo faz capacita os atletas pensando em uma classificação. Segundo o atleta, o treinador conseguiu mostrar os espaços e teria pensado bem nas substituições que foram aplicadas.

- Na volta, Crespo nos mostrou onde havia espaços, e isso fez a equipe crescer na partida. As substituições, como de costume, foram acionadas. Vamos precisar de todos e, com certeza, dos cinco que virão do banco. Fizemos um jogo em que buscávamos o empate; infelizmente, sofremos o segundo gol. Serve de aprendizado. Agora é revisar o que fizemos bem e ajustar os erros para, na quinta-feira, fazermos um grande jogo em casa e buscar a classificação, que é o nosso objetivo - completou.

continua após a publicidade

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 21 de setembro. A equipe enfrenta o Santos em um clássico pelo Brasileiro na Vila Belmiro. As equipes voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis, às 19h (de Brasília).