Medalhão do São Paulo é criticado contra a LDU na Libertadores: ‘Não existe’

O São Paulo foi derrotado no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, nesta quinta-feira (18). O Tricolor teve algumas chances de marcar durante o jogo, algumas delas com o atacante Luciano, que não conseguiu converter. Os gols perdidos pelo jogador irritaram os torcedores nas redes sociais.

Luciano teve duas chances cara a cara com o goleiro, mas parou no goleiro Valle. O São Paulo teve mais posse de bola, mais chances de gol, mas não balançou as redes e vai com desvantagem para o Morumbis. Bryan Ramírez marcou aos 15 minutos do primeiro tempo e Michael Estrada ampliou o marcador na etapa final.

Veja as reações nas redes sociais:

Como foi LDU x São Paulo?

Texto: Izabella Giannola

A altitude era a grande inimiga. Antes da partida, a altitude condicionou algumas decisões em campo. A pouco mais de 2,8 mil metros acima do nível do mar, Ferreirinha começou no banco, ao contrário do previsto. Crespo optou por Luciano e Rigoni como dupla de ataque, dois atacantes de mobilidade. Os primeiros dez minutos se desenharam assim.

Nos primeiros dez minutos, o São Paulo manteve a posse e controlou o jogo. Emiliano Rigoni arriscou um chute forte, que saiu longe. Em contra-ataque, a LDU respondeu. Aos 14 minutos, Bryan Ramírez se antecipou. Em lançamento às costas da defesa, Cédric não acompanhou e, com um toque, a equipe equatoriana abriu o placar, sem chance de defesa para Rafael.

O ritmo do São Paulo caiu. Após o domínio nos minutos iniciais, a equipe mudou de postura. O Tricolor mantinha a posse, mas tinha dificuldades na criação. Luciano atuava distante de Rigoni e as chances não surgiam. O primeiro tempo terminou nesse ritmo, com vantagem de um gol para a LDU.

Na volta do intervalo, Maílton entrou no lugar de Cédric, que sentiu desconforto estomacal. Com características mais ofensivas, Maílton mudou a dinâmica da partida. Arriscou duas finalizações em lances de bola parada.

No ataque, a dupla formada por Rigoni e Luciano ainda dialogava mal. Rigoni arriscou alguns chutes; um dos principais, aos 20 minutos do segundo tempo, parou nas mãos do goleiro Gonzalo Valle. Pelo lado da LDU, o jogo ficou mais truncado. A equipe parou de pressionar e reduziu o ritmo ao longo do segundo tempo.

Ferreirinha saiu do banco no lugar de Rigoni, encontrou espaços na defesa da LDU e arriscou um chute perigoso, mas não bastou. Mesmo com o São Paulo melhor na partida, o Tricolor falhou novamente na saída de bola. Desta vez, Arboleda não conseguiu cortar, e Estrada, que havia entrado há poucos minutos, marcou o segundo gol.

Maílton, em sua estreia, tentou reagir e arriscou uma finalização perigosa quase no final do jogo, mas todas foram bloqueadas pela defesa da LDU. A equipe brasileira passou por sufoco até o final do jogo. Após levar os gols em falhas individuais, seguiu com falhas que quase prejudicavam a equipe. Em uma destas, Estrada quase marcou mais um. O Tricolor não conseguiu reduzir a desvantagem e volta para casa com dois gols de desvantagem.