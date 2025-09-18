menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Hernán Crespo é direto sobre futuro na Libertadores: ‘O São Paulo está vivo’

Tricolor resolverá vida na Libertadores no estádio do Morumbis

Crespo técnico do São Paulo
imagem cameraHernán Crespo acredita na força do Morumbis para decisão (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1Izabella Giannola
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 18/09/2025
21:39
  • Matéria
  Mais Notícias

Hernán Crespo falou sobre a derrota do São Paulo para a LDU por 2 a 0, na ida das quartas de final da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, em Quito, o treinador foi direto. Para ele, o Tricolor segue vivo para decidir seu futuro na competição. A vaga será decidida no Morumbis na próxima semana.

Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

De acordo com Crespo, o time está vivo. Para ele, o placar importa, mas entende que o futebol demonstrado pelo Tricolor foi satisfatório.

➡️São Paulo perde a ida para a LDU na Libertadores e leva decisão das quartas para o Morumbis

- O São Paulo está vivo. O placar é importante, mas o time continua vivo na disputa. Falta concretizar as chances, ter a tranquilidade para finalizar e esperar por uma noite mais inspirada dos nossos goleadores. Ainda assim, acho que a forma como o São Paulo se apresentou neste jogo merece ser destacada - disse Crespo.

O argentino completou. Para ele, a força do MorumBIS será essencial nos próximos passos da equipe. Com a expectativa de casa cheia, Hernán Crespo afirmou que a principal aposta recai sobre a mística do estádio e a força da torcida.

- Jogar no Morumbi vai ser diferente, muito diferente para eles. Não será fácil para o adversário. A gente vai contar com a força do torcedor, que vai estar lá e será fundamental. Precisamos deles, porque o torcedor é o nosso jogador número 12. Temos que puxar juntos para fazer algo que pode ser histórico. Estaremos lá para tentar reverter essa situação negativa e transformar em algo positivo - completou.

Crespo acredita na virada do Tricolor (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
O que vem por aí?

O São Paulo volta a campo no domingo, dia 21 de setembro. A equipe enfrenta o Santos em um clássico pelo Brasileiro na Vila Belmiro. A LDU joga no mesmo dia contra a Universidad Católica. As equipes voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis.

circulo com pontos dentroTudo sobre

