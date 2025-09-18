Hernán Crespo é direto sobre futuro na Libertadores: ‘O São Paulo está vivo’
Tricolor resolverá vida na Libertadores no estádio do Morumbis
Hernán Crespo falou sobre a derrota do São Paulo para a LDU por 2 a 0, na ida das quartas de final da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, em Quito, o treinador foi direto. Para ele, o Tricolor segue vivo para decidir seu futuro na competição. A vaga será decidida no Morumbis na próxima semana.
Para avançar, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença. Vitória por dois gols leva a decisão para os pênaltis.
De acordo com Crespo, o time está vivo. Para ele, o placar importa, mas entende que o futebol demonstrado pelo Tricolor foi satisfatório.
- O São Paulo está vivo. O placar é importante, mas o time continua vivo na disputa. Falta concretizar as chances, ter a tranquilidade para finalizar e esperar por uma noite mais inspirada dos nossos goleadores. Ainda assim, acho que a forma como o São Paulo se apresentou neste jogo merece ser destacada - disse Crespo.
O argentino completou. Para ele, a força do MorumBIS será essencial nos próximos passos da equipe. Com a expectativa de casa cheia, Hernán Crespo afirmou que a principal aposta recai sobre a mística do estádio e a força da torcida.
- Jogar no Morumbi vai ser diferente, muito diferente para eles. Não será fácil para o adversário. A gente vai contar com a força do torcedor, que vai estar lá e será fundamental. Precisamos deles, porque o torcedor é o nosso jogador número 12. Temos que puxar juntos para fazer algo que pode ser histórico. Estaremos lá para tentar reverter essa situação negativa e transformar em algo positivo - completou.
O que vem por aí?
O São Paulo volta a campo no domingo, dia 21 de setembro. A equipe enfrenta o Santos em um clássico pelo Brasileiro na Vila Belmiro. A LDU joga no mesmo dia contra a Universidad Católica. As equipes voltam a se encontrar para decidir as quartas da Libertadores na quinta que vem, dia 25 de setembro, no Morumbis.
