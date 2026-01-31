Escalação: Em busca de resultados, Crespo deve usar força máxima do São Paulo contra o Santos

O São Paulo não tem mais tempo a perder no Campeonato Paulista. A três rodadas do fim da primeira fase, é ganhar ou ganhar, já que o time se encontra em uma situação delicada na tabela e, portanto, vai com força máxima encarar o Santos na noite deste sábado (31), às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada.

Em busca dos três pontos para deixar a incômoda 14ª posição - a primeira fora da zona de rebaixamento -, o técnico Hernán Crespo deve usar a mesma base do time que venceu o Flamengo no meio da semana, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Durante o último treino antes do clássico, que inclusive foi aberto para a imprensa no início, o treinador parece não ter problemas em relação à escalação. Os dois únicos nomes que pode entrar e não foram a campo na primeira parte das atividades são o atacante Calleri e o meio-campista Danielzinho. Eles ficaram na parte interna do CT para trabalhos específicos, mas devem jogar.

Provável escalação do São Paulo:

Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Pablo Maia (Danielzinho) e Enzo Diaz; Luciano e Tapia (Calleri).

Situação do São Paulo no Paulistão

O Tricolor é o antepenúltimo colocado na tabela de classificação, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, ainda que tenha a mesma pontuação do Noroeste - quatro pontos -, que está na degola neste momento.

Uma derrota no clássico pode colocar o São Paulo em uma situação ainda mais arriscada, não somente sem se classificar, mas também com riscos reais de rebaixamento no Estadual. Por outro lado, um triunfo diante da torcida pode deixar os comandados de Hernán Crespo vivos na briga pela vaga na próxima fase, mas ainda não dependendo apenas de suas forças a duas rodadas do fim.

