Em busca de reabilitação na temporada, São Paulo e Santos se enfrentam no Morumbis

Em busca da segunda vitória na temporada, São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (31), no Morumbis, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O clássico terá transmissão ao vivo pela Cazé TV. Clique aqui para assistir ao vivo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Tricolor entra em campo com o objetivo de se reorganizar após um período marcado por instabilidade política nos bastidores.

Embora Hernán Crespo tenha tratado publicamente o Campeonato Brasileiro como prioridade, internamente há a compreensão de que o clássico desta rodada ganhou peso especial. Restando apenas três partidas para o fim da primeira fase do Paulistão, o clube entende que não há mais margem para desperdiçar pontos, sobretudo considerando que ainda não venceu nenhum clássico na competição.

Atualmente, o Tricolor aparece apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, com a mesma pontuação da Ponte Preta e vantagem apenas nos critérios de desempate. Diante desse cenário, o duelo é encarado como decisivo neste início de temporada.

continua após a publicidade

A tendência, portanto, é de uma postura em campo semelhante à apresentada na vitória sobre o Flamengo, após cobranças internas discutidas entre os próprios jogadores.

Recém-chegado ao cargo de gerente esportivo, Rafinha tem exercido papel ativo nesse processo, intensificando as cobranças e se aproximando do elenco, atuando como uma das vozes fortes dentro do vestiário.

continua após a publicidade

Outras lideranças do grupo também passaram a adotar postura semelhante, com nomes como Rafael, Luciano e Calleri assumindo maior protagonismo.

Internamente, o São Paulo acredita ser capaz de se afastar do risco de rebaixamento, tema amplamente debatido nos últimos dias, mas reconhece a dificuldade do desafio.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Bobadilla e Guilherme em clássico SanSão na Vila Belmiro. (Foto: Rubens Chiri/ SPFC)

O Santos segue pressionado por sua torcida, não apenas pela ausência de reforços, mas também pelos resultados negativos no início da temporada. Assim como o São Paulo, o Peixe ainda não venceu clássicos em 2026.

Enquanto aguarda a oficialização de Rony, terceiro reforço da temporada, o Alvinegro Praiano não contará com Neymar, que está na fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. Em contrapartida, Gabriel Barbosa volta a ser opção para o ataque após ter sido poupado por Juan Pablo Vojvoda na última partida.

A equipe vem de derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, fora de casa, na estreia do Campeonato Brasileiro. Já no Paulistão, ocupa a 11ª colocação, com seis pontos, fora da zona de classificação e a apenas um de distância do São Bernardo, que fecha o G-8.

Juan Pablo Vojvoda tem adotado um sistema de rodízio no elenco para evitar novas lesões e dar ritmo aos atletas, mas a estratégia ainda não surtiu o efeito esperado. O time apresenta dificuldades de competitividade e um sistema defensivo frágil, que já sofreu oito gols em seis partidas. O treinador também pretende abrir espaço para os Meninos da Vila, e Vini Lira, que integrou o elenco campeão da Copinha, desponta como favorito para a lateral esquerda. Mateus Xavier, Pedro Asssis, Gustavinho, Pepê Firmino e Pradella também estão sendo observados de perto pelo argentino.

Uma vitória no clássico pode apaziguar os ânimos na Vila Belmiro e dar ao torcedor a confiança de que a temporada ainda pode passar por uma virada de chave, afastando o risco de repetir o flerte com o rebaixamento vivido no ano passado.

Confira o retrospecto recente do clássico:

21.09.2025 - BRASILEIRO - Santos 1 x 0 São Paulo - gol: Guilherme

20.04.2025 - BRASILEIRO - São Paulo 2 x 1 Santos - gols : Ferreirinha, André Silva e Tiquinho Soares

01.02.2025 - PAULISTA - Santos 3 x 1 São Paulo - gols: Lucas, Guilherme (2x) e Gabriel Bontempo

14.02.2024 - PAULISTA - São Paulo 0 x 1 Santos - gol: Morelos

12.11.2023 - BRASILEIRO - Santos 0 x 0 São Paulo

16.07.2023 - BRASILEIRO - São Paulo 4 x 1 Santos - gols: Calleri (2), David, Marcos Leonardo e Pato

12.02.2023 - PAULISTA - São Paulo 3 x 1 Santos - gols: Calleri, Galoppo, Luan e Rwan

21.08.2022 - BRASILEIRO - Santos 1 x 0 São Paulo - gol: Lucas Braga

02.05.2022 - BRASILEIRO - São Paulo 2 x 1 Santos - gols: Calleri, Marcos Leonardo e Luciano

20.02.2022 - PAULISTA - Santos 0 x 3 São Paulo - gols: Eder, Bauermann (contra) e Rodrigo Nestor