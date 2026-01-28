Corinthians desiste de pagar 'entrada' e cria impasse com São Paulo por Alisson

Corinthians e São Paulo vivem um novo impasse na negociação de empréstimo de Alisson. Contrariando o acordo desenhado na última semana entre os clubes, o Timão recuou e desistiu de pagar R$ 1 milhão ao Tricolor.

O valor funcionava como uma espécie de cláusula anti-calote imposta pela diretoria do São Paulo para a transferência do volante ao Corinthians pelo restante da temporada. Pelo acordo, o Timão ainda teria que pagar outros R$ 500 mil.

A negociação foi conduzida por Marcelo Paz e Rui Costa. Entretanto, a diretoria do Corinthians voltou atrás e desistiu de pagar o valor de 'entrada'. Internamente, há quem defenda que o Timão deva arcar somente com os salários do jogador.

O clube alvinegro teria que pagar mais R$ 1,5 milhão caso Alisson disputasse 25 jogos pelo Timão. O acordo também previa uma opção de contrato ao fim do empréstimo avaliada em 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação atual). Além disso, a negociação presumia que o Corinthians desembolsasse R$ 2 milhões para escalar o volante em partidas contra o São Paulo.

Ainda há chances de a negociação ser concretizada caso o São Paulo volte atrás na exigência de uma 'entrada'. O jogador foi um pedido de Dorival Júnior, com quem trabalhou em 2023, no Tricolor, e deseja reencontrá-lo no Corinthians.

Alisson não foi relacionado nas últimas partidas do Tricolor. A diretoria do São Paulo considerava a transferência um bom negócio. Ainda não houve uma manifestação do Corinthians sobre o término da negociação. O jogador, inclusive, se despediu dos colegas.