Luciano foi um dos principais nomes da vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Autor do primeiro gol da partida, o Rubro-Negro se consolidou como a principal "vítima" do camisa 10 do Tricolor.

Com a camisa do São Paulo, Luciano já marcou sete gols contra o Flamengo. Bahia, Internacional e Palmeiras aparecem na sequência da lista, vazados seis vezes pelo atacante. Após a partida, o jogador destacou a importância do resultado para a equipe.

Ameaçado no Campeonato Paulista, a apenas uma posição da zona de rebaixamento, o camisa 10 ressaltou o peso de estrear no Brasileirão justamente contra o atual campeão e da forma como o São Paulo construiu a vitória.



- A equipe de São Paulo dá moral para o clássico, dá uma moral para o elenco, um elenco que obviamente precisava de um resultado positivo. Acho que jogar contra a melhor equipe do país e vencer da forma que foi, para qualquer outra equipe dá moral, sem dúvida. Agora, como eu falei ali, a gente espera o apoio do nosso torcedor sábado, que eles possam lotar o estádio para a gente sair vitorioso no clássico - disse Luciano.

No sábado, o Tricolor volta a olhar para o Paulista. Faltam apenas três jogos para o fim da primeira fase, e o time encara o Santos, em clássico que será disputado em casa.

Luciano comenta declaração de Hernán Crespo

Luciano comentou uma declaração de Crespo que gerou uma certa polêmica nos últimos dias. Após a derrota contra o Palmeiras, no final de semana, o treinador disse que "iria atrás dos 45 pontos" e este seria o foco. Depois do confronto contra o Flamengo, destacou que tomou este ponto de partida para "blindar o elenco".

- Se o professor falou que foi para nos blindar, que bom! É como eu falei ali, a gente vai pensar jogo a jogo. E depois a gente fala o que o São Paulo realmente quer. O São Paulo tem que sempre mirar o topo da tabela, isso é inegociável, isso não pode acontecer de: 'ah, só 45'. Não! Eu acho que foi mais para blindar o elenco, e hoje a gente estreou com o pé direito! Vamos dando passo a passo para gente conseguir grandes coisas no campeonato - completou.

Luciano marcou o gol de empate do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

