São Paulo pode ter reforços na Libertadores; veja quem pode voltar

O São Paulo se recupera do empate sem gols com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, vira a chave e volta a focar na Copa Libertadores a partir da próxima semana. O time entra em campo na terça-feira, dia 6 de maio, contra o Alianza Lima, no Peru, podendo ter reforços no elenco.

Nesta sexta-feira (2), após o jogo no MorumBIS, Luis Zubeldía apresentou um panorama positivo para o elenco, projetando o retorno de mais jogadores importantes.

Lucas Moura (que ficou sete semanas fora por conta de uma lesão no joelho) e Ferreirinha (desfalque na última partida devido a uma sobrecarga muscular) já estão de volta. Segundo o técnico, o São Paulo pode contar também com outras duas figuras importantes a partir da semana que vem: Arboleda e Pablo Maia.

Arboleda, ausente nos últimos cinco jogos por sobrecarga muscular, foi confirmado como reforço certo. O equatoriano está liberado para atuar.

A expectativa também gira em torno de Pablo Maia. O volante passou por cirurgia no tornozelo em fevereiro e, inicialmente, seu retorno era previsto apenas para o segundo semestre, mas sua recuperação surpreendeu. Zubeldía afirmou que há chance da Cria de Cotia viajar com a delegação para o duelo no Peru.

Além da dupla, outros nomes ainda estão fora: Oscar, Calleri, Igor Vinícius, Henrique Carmo e Luiz Gustavo. Dentre eles, Oscar é quem mais se aproxima de um retorno, mas o treinador descartou sua presença no próximo jogo.

— Oscar e Maia estão trabalhando, e é provável que Oscar não esteja. Ele ainda precisa de mais tratamento. No caso do Maia, é possível que viaje, mas também necessita de mais cuidados. Arboleda já está disponível — explicou Zubeldía.

Zubeldía confirmou retorno de Arboleda (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Programação do São Paulo

Após o duelo com o Fortaleza, o elenco do São Paulo volta aos treinos no domingo, às 10 horas, no CT da Barra Funda. Na tarde, embarca em voo fretado para Lima, no Peru. Depois do treinamento, será possível saber se Pablo Maia viaja ou não. Será a última avaliação antes do confronto.

O São Paulo vem de uma vitória por 2 a 0 em cima do Libertad pela terceira fase da Copa Libertadores. O resultado colocou o time na liderança do grupo D. Se vencer o Alianza, facilita muito o caminho pensando na classificação para as oitavas.