Quem fatura mais? Veja ranking de patrocínios após renovação do São Paulo

O São Paulo anunciou nesta semana a renovação do contrato com a Superbet e deu um salto significativo no ranking de patrocínios máster do futebol brasileiro. O novo vínculo, válido até 2030, prevê pagamentos fixos que totalizam R$ 678 milhões ao longo das próximas seis temporadas, com possibilidade de chegar a R$ 1 bilhão, caso metas esportivas sejam atingidas.



📈 Contrato histórico

A nova versão do contrato garante R$ 78 milhões ao Tricolor em 2025, valor que será reajustado anualmente até alcançar R$ 140 milhões em 2030, ano do centenário do clube. A informação foi divulgada pelo site Poder360 e coloca o São Paulo em uma posição de destaque no mercado de patrocínios esportivos.

Com isso, o clube sai da oitava colocação no ranking e agora figura no top 5 dos maiores patrocínios máster do país, superando rivais como Vasco, Atlético-MG e Botafogo.

💸 Ranking de patrocínios máster:

Flamengo (PixBet) – R$ 115 milhões/ano Corinthians (Esportes da Sorte) – R$ 103 milhões/ano Palmeiras (Sportingbet) – R$ 100 milhões/ano São Paulo (Superbet) – R$ 78 milhões/ano (inicial em 2025) Vasco (Betfair) – R$ 70 milhões/ano Atlético-MG (H2Bet) – R$ 60 milhões/ano Botafogo (VBet) – R$ 55 milhões/ano Santos (Blaze) – R$ 55 milhões/ano Fluminense (Superbet) – R$ 52 milhões/ano Grêmio / Internacional (AlfaBet) – R$ 50 milhões/ano Cruzeiro (Betfair) – R$ 40 milhões/ano

🎰 Domínio absoluto das bets

O levantamento mostra um dado incontestável: as casas de apostas dominam o mercado de patrocínios máster no futebol brasileiro. Todos os 12 contratos mais valiosos da elite nacional são com empresas do setor de betting, consolidando uma tendência que já se desenhava nas últimas temporadas.

