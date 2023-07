A imprensa mexicana quase jogou um balde de água fria no desejo do São Paulo de repatriar Lucas Moura. Isso porque, a informação de um acordo verbal com o Monterrey, do México, dominou a mídia esportiva enquanto o nome do brasileiro também era ventilado no Tricolor. O suposto acerto, contudo, foi negado pelo próprio atleta nas redes sociais.