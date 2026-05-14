Saiba quanto será a multa rescisória de Roger Machado após saída do São Paulo

O São Paulo demitiu Roger Machado nesta quarta-feira (14), após a eliminação da equipe na Copa do Brasil, contra o Juventude. A demissão não ocorreu em comum acordo ou com o treinador "entregando o boné", mas sim com o Tricolor e a diretoria. Com isso, o clube terá que pagar a multa rescisória.

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O valor gira em torno dos R$ 2 milhões. Inclusive, isso foi assunto no começo desta semana. O áudio teria sido enviado a um amigo de Massis. Nele, o presidente revela que o São Paulo ainda está lidando com multas rescisórias de ex-treinadores, e por isso, não poderia demitir Roger Machado e ir atrás de outro nome no mercado.

O assunto veio à tona na segunda-feira. Dois dias depois, Roger foi demitido. O valor, por sua vez, não será pago logo de cara, mas sim parcelado - assim como aconteceu em outras situações.

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Além da rescisão de Roger Machado, o São Paulo ainda convive com compromissos financeiros ligados a antigos treinadores. A saída de Hernán Crespo em 2026 gerou multa rescisória estimada entre R$ 4 milhões e R$ 4,5 milhões. No caso de Luis Zubeldía, há pendências da passagem anterior que giram entre R$ 3 milhões e R$ 7,5 milhões. Já com Dorival Júnior, os valores em aberto são de aproximadamente R$ 3,2 milhões, referentes a direitos de imagem e outras pendências contratuais, não a multa rescisória.

Roger Machado em Juventude x São Paulo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Veja a fala na íntegra

Nós não temos condição de contratar, de trocar o técnico. Não temos dinheiro. Será que vocês não entendem que pegamos o São Paulo sucateado? Eles não pagaram nada o ano passado. Está sobrando tudo para mim. Não temos dinheiro. Eu nunca falei que o São Paulo ia ser campeão. Se chegarmos em 6º do campeonato, está ótimo para ir para a Libertadores. Vamos ter calma, não é assim. Eu não vou trocar ninguém. Não vou pagar mais uma multa. Estou pagando multa do Dorival Júnior, do Zubeldía, que não tenho nada com isso, multa do Crespo da primeira passagem, que não tenho nada com isso. Está sobrando tudo para mim. Não tem dinheiro. Será que vocês não entendem isso? Vamos ter calma. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Eu também estou nervoso. É um desabafo que estou tendo com você, sei o quanto são-paulino você é, assim como eu. Não é você que está doido, eu também estou. Mas não temos condição