Com Milton Cruz e James Freitas no comando, São Paulo atualiza quadro de Luciano

O São Paulo fez o primeiro treino depois da demissão de Roger Machado. A atividade foi comandada por Milton Cruz e James Freitas. Contratado em março, James será o auxiliar da comissão técnica permanente após a saída de Roger Machado, que aconteceu depois da eliminação do Tricolor contra o Juventude nesta quarta-feira (13). O Tricolor atualizou o quadro de Luciano, que saiu lesionado.

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Luciano, substituído em Caxias do Sul com dores na parte posterior da coxa direita, passou por exame de imagem que apontou um edema muscular. O jogador já iniciou o tratamento médico.

Os jogadores que tiveram maior minutagem na partida contra o Juventude, em Caxias do Sul, fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT e também uma corrida leve no gramado. Enquanto isso, os demais atletas participaram de um treino com foco em posse de bola, seguido de um jogo em campo reduzido voltado à criação de jogadas.

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(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo atualiza lesionados

O lateral-direito Lucas Ramon, ausente nas duas últimas partidas por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, participou normalmente de todas as atividades com o grupo.



O mesmo aconteceu com o volante Pablo Maia, que está recuperado de uma cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face, realizada no dia 10 de abril. O zagueiro Alan Franco, em recuperação de um leve estiramento no adutor direito e fora dos últimos dois jogos, realizou trabalhos de transição com a preparação física e participou parcialmente das atividades com bola.

Enquanto isso, Marcos Antonio também esteve em campo sob supervisão da preparação física, após ser liberado para iniciar o processo de transição de uma lesão no músculo reto femoral da perna direita.

