Na expectativa para a final da Copinha, que será disputada no clássico contra o Corinthians, o São Paulo terá que lidar com uma perda significativa. O artilheiro da competição, Ryan Francisco, fica de fora por conta de uma punição por cartão amarelo. A ausência na decisão impedirá o camisa 9 de brigar por um recorde geral da Copa São Paulo de Futebol Jr.

De acordo com o regulamento da competição, os atletas que recebem três cartões amarelos ficam de fora do jogo seguinte. A regra é comumente aplicada em outras competições. Mas, no caso de torneios mata-mata, essa contagem é zerada na semifinal, para evitar tirar jogadores da final. Não é o caso da Copinha e Ryan não jogará no sábado (25).

Ryan Francisco é o artilheiro da Copinha 2025. (Foto: Guilherme Veiga/Saopaulofc.net)

O recorde buscado pelo atacante era o de maior artilheiro da competição em uma única edição. Com dez gols marcados em oito jogos, Ryan entrou para o hall de maiores artilheiros neste recorte. Os líderes do ranking são Sinval e Luizinho, que anotaram12 bolas na rede pela Portuguesa e Botafogo, respectivamente.

O atleta da Lusa foi campeão da edição de 1991 do torneio e a decisão foi uma goleada em cima do Grêmio, por 4 x 0, com um gol do atacante. O segundo, do alvinegro carioca, ficou com o vice-campeonato na edição de 1971. O jogo contra o Fluminense terminou empatado em 4 x 4 na prorrogação com dois gols se Luizinho e foi para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Tricolor que ficou com a taça.

Desta vez, diante do Corinthians, Ryan mirava marcar dois gols para igualar o recorde ou pensar em um hat-trick (quando se faz três gols em um único jogo) e se tornar o artilheiro histórico de uma única edição do torneio.

Da arquibancada, assistirá sua equipe lutar pelo pentacampeonato, podendo igualar Fluminense e Internacional, enquanto o rival alvinegro é o maio campeão da história e pode chegar a 12 títulos caso vença o confronto no sábado.