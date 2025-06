O São Paulo está ansioso para receber Hernán Crespo no começo da semana. Nesta segunda-feira (23), o Tricolor começa a se movimentar para uma nova fase.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha nesta segunda-feira. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho.

Ainda não é certeza se Crespo chega segunda, mas a expectativa é que aconteça entre o começo desta semana e terça-feira.

São Paulo aguarda Crespo no começo da semana (Foto: Fellipe Lucena/ saopaulofc)

Time feminino

O elenco feminino do São Paulo vira a chave a partir desta segunda-feira (23). Após disputar o clássico contra o Corinthians, a equipe entra em um período de pausa na agenda e só voltará aos gramados em pouco mais de um mês.

continua após a publicidade

➡️Filho de ídolo do São Paulo é convocado por Seleção de base

Cotia se reapresenta

O Sub-20 volta a treinar no CFA Laudo Natel, em Cotia. No mais, não há jogos marcados na agenda para esta segunda-feira.

Próximos jogos do São Paulo

26/07 - 16h - São Paulo x Fluminense - Campeonato Brasileiro

12/07 - horário a confirmar - Flamengo x São Paulo - Campeonato Brasileiro

16/07 - 20h - Bragantino x São Paulo - Campeonato Brasileiro

19/07 - 21h - São Paulo x Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/07 - 19h - Juventude x São Paulo - Campeonato Brasileiro