Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Segundo o jornal A Bola, Di María pensa em renovar com o Benfica ou uma mudança para Arábia Saudita ou Estados Unidos, e não mais retornar ao Rosario Central. Ameaças feitas por narcoterroistas argentinos sofridas pela família do jogador fizeram com que o jogador não voltasse.

O futuro do argentino ficou ainda mais indefinido pelo acontecido, Di María vive os últimos meses de contrato com o clube português e tinha o desejo claro de voltar ao Rosário Central, clube que o revelou. De acordo com o jornal de Portugal, uma renovação com o Benfica passou a ser considerada após o acontecido.

As ameaças ocorreram na madrugada da última segunda-feira (25), por meio de um "bilhete intimidador", no bairro onde moram, na periferia da cidade de Rosário. Segundo a AFP, o bilhete, cujo texto não foi divulgado oficialmente, estava embrulhada em um saco plástico preto e foi lançada por volta das 2h30 da madrugada (horário local).

- Diga a seu filho Ángel (Di María) que não volte a Rosário porque senão estragaremos tudo matando um familiar. Nem (Maximiliano) Pullaro vai te salvar. Nós não jogamos fora pedaços de papel. Jogamos chumbo e gente morta - escreveram no bilhete, segundo informações das autoridades locais.

Nascido em Rosário, o jogador tinha a intenção de voltar a morar na cidade antes de se aposentar definitivamente do futebol.