Com semana sem jogos, São Paulo seca adversários na luta pelo G4

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 28/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Após arrancar o empate com o Criciúma nos últimos minutos, o São Paulo terá mais de uma semana para se preparar para a partida contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontecerá apenas no dia 5 de novembro às 21h30 (horário de Brasília).

Mas, se o Tricolor não entra em campo no meio desta semana, há dois jogos programados para está segunda-feira (28) e para a quarta-feira (30) que interessam muito ao time: Vasco x Bahia e Internacional x Flamengo. Ambos envolvem equipes que estão ao redor da equipe de Luis Zubeldía na tabela e que lutam pelo G4.

Vasco x Bahia

O time comandado pelo eterno ídolo tricolor, Rogério Ceni, é o sétimo colocado da tabela, atualmente, com 46 pontos. Cinco pontos a menos do que o Tricolor. No entanto, se o Bahia vencer o Vasco nesta segunda (28), ele chegará ao confronto com o São Paulo a apenas dois pontos de distância, o que dá um peso a mais para a partida do dia 5.

Internacional x Flamengo

Já a partida entre Inter e Flamengo é um confronto direto entre o quarto e o quinto colocados na tabela, ou seja, os dois adversários que estão imediatamente acima do São Paulo na classificação.

No momento, o Rubro-Negro tem 54 pontos e o Inter, 52. Assim, o resultado dessa partida também pode fazer diferença para os planos do Tricolor.

Essa será uma partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão, que foi adiada por causa da participação do Colorado em jogos da Copa Sul-Americana.

Preparação

Zubeldía escolheu dar folga ao elenco tricolor após o empate com o Criciúma. Assim, os atletas só voltam aos treinos na próxima terça-feira (29), às 10h, no CT da Barra Funda.