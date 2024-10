Torcida do São Paulo se revolta com furada de Arboleda em gol do Criciúma: ‘partida tenebrosa’

Arboleda em partida pelo São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 22:11 • São Paulo (SP)

O erro cometido pelo zagueiro Arboleda no lance que originou o gol do Criciúma sobre o São Paulo gerou repercussão na web. As equipes se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma neste sábado (26), em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

O lance ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. Bolasie cruzou, o goleiro Rafael espalmou para dentro da pequena área, Felipe Vizeu e Barreto se enrolaram e não conseguiram finalizar. O rebote, então, sobrou para Arboleda, mas o zagueiro errou a bola e acertou o chute no chão. O centroavante do Criciúma aproveitou a bobeada do tricolor e marcou o gol para os donos da casa.

Nas redes sociais, torcedores do Tricolor demonstraram revolta com o erro do zagueiro no lance e aproveitaram para criticar a atuação dele no primeiro tempo da partida. Confira abaixo alguns comentários sobre o lance.

toda vez q mostra o replay eu desacredito do q o arboleda fez — isa🇾🇪|| 📚Vilão (@scaledfalls) October 27, 2024

Arboleda faz possivelmente seu pior jogo com a camisa do São Paulo. Sem tempo de bola, errando passes e com um bico no chão que deu o gol ao Criciúma. Noite pra esquecer até aqui. — Felipe Ruiz (@FelipeGomesRuiz) October 27, 2024

Arboleda chutando o vento, queria desver kkk mds que desastre de time — Isabella 🇾🇪 (@Bell138) October 27, 2024

Que partida tenebroso do Arboleda! Errando tudo e muito lento na saída de jogo! — Tiago Sabor (@TiagoSabor) October 27, 2024

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x São Paulo

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

⚽ ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias, Trauco, Newton, Barreto, Marcelo Hermes, Matheusinho, Bolasie e Felipe Vizeu.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura, Erick, Luciano e Calleri.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Eduardo Gonçalves da Cruz

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques