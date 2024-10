Zubeldía elogia atuação do São Paulo contra Criciúma, mas lamenta gol tardio

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 27/10/2024 - 00:34 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía concedeu entrevista coletiva após o empate do São Paulo com o Criciúma neste sábado (26), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. O comandante do Tricolor elogiou a atuação de equipe, mas lamentou que o time não tenha conseguido balançar as redes antes, para ter tido condições de conquistar a virada no placar.

+ São Paulo empata com Criciúma no final do jogo e segue vivo na briga pelo G4

- Creio que fizemos uma boa partida, apesar de não sairmos com os três pontos. Tentamos atacar, jogar no campo adversário, gerar situações. Lamentavelmente, tivemos um gol evitável, houve um acidente. A equipe continuou lutando, apesar do gol sofrido, um acidente, seguimos tentando - afirmou Zubeldía.

– Acredito que fizemos um bom primeiro tempo. A parte estatística nos indica um pouco isso, nos faltou finalizar mais as jogadas. Tivemos muita posse no último terço, mas faltou a conexão para que se traduzisse o domínio em finalizações ao gol. Precisaríamos ter mais bola parada, mais escanteios, mas tivemos o domínio. O gol do Criciúma foi mais um acidente do que uma jogada que nos causou preocupação. O nosso primeiro tempo foi bom, o segundo também. Acho que o empate é mais do que justo, se tivéssemos feito com o Arboleda, de cabeça, teríamos tido tempo para buscar o segundo gol - analisou.

Questionado sobre qual era sua percepção diante do empate que deixa o Tricolor na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás do Flamengo, Zubeldía afirmou que o time deseja sempre ganhar, mas que o empate em Santa Catarina não foi de todo ruim.

-A mentalidade é ganhar, mas estamos em um momento da competição onde é importante, sobretudo fora de casa, somar pontos. Pela forma como se deu o jogo, temos que considerar o ponto. A nossa mentalidade é ganhar, trabalhamos para ganhar. De toda maneira, tudo o que pudermos somar daqui até o final será mais positivo do que negativo. Hoje, somos oito ou nove equipes lutando por vagas na Libertadores. Por isso, somar é importante - disse o argentino.

Liziero comemorando gol de empate do São Paulo (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

O técnico ainda explicou a escolha de colocar Liziero no segundo tempo. O volante entrou no lugar de Jamal Lewis e foi o autor do gol que deu o empate ao time paulista.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Como vimos que o Ferreirinha abriu o campo pela esquerda, precisávamos de um jogador que atacasse pelo meio saindo ali da esquerda. As duas situações que ele teve de chute foi por esse "trilho interno" do campo, criado pelo Ferreirinha. Já havíamos feito algo parecido contra o Cuiabá. É uma boa alternativa porque abre espaço e te dá opção de cruzar na área - concluiu.

Agora, o São Paulo terá quase dez dias para se preparar para o confronto contra o Bahia. O jogo acontecerá apenas na terça-feira (5), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vale lembrar que durante a próxima semana, Internacional e Flamengo se enfrentarão em jogo atrasado. Os dois times estão acima do Tricolor na tabela e o resultado deste jogo pode ser positivo para o time de Zubeldía.