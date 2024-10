Com golaço contra o Criciúma, Liziero encerra jejum de 3 anos com a camisa do São Paulo

Liziero comemora seu gol durante partida contra o Criciuma no estadio Heriberto Hulse (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 27/10/2024 - 03:30 • São Paulo (SP)

O volante Liziero entrou no segundo tempo da partida entre Criciúma e São Paulo para mudar o jogo. Foi dele o gol que, aos 42 minutos do segundo tempo, igualou o placar, garantindo ao time paulista um ponto a mais na tabela do Brasileirão.

Se esse gol foi importante para a equipe, ele também teve um gostinho especial para o camisa 26. Ao balançar as redes na noite do sábado (26), Liziero colocou fim a um jejum que já durava três anos com a camisa do São Paulo.

A última vez que o jogador tinha marcado pelo São Paulo foi no dia 7 de outubro de 2021, quando o time venceu o Bahia por 1 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão daquele ano.

Vale lembrar que Liziero sofreu com uma série de lesões e foi emprestado pelo clube a três times diferentes nos últimos anos: Internacional, Coritiba e Yverdon, da Suíça.

De volta ao Tricolor, o atleta tem tentando conquistar a confiança de Zubeldía. A atuação na partida deste final de semana pode colaborar a seu favor.

Gol dedicado ao filho

Após a partida, Liziero comemorou o gol, a atuação da equipe e dedicou a marca a uma pessoal especial.

– Estou muito feliz. Vale ressaltar a entrega do elenco e do time. Óbvio que queríamos os três pontos, mas o ponto que conquistamos aqui é para comemorar. Quero dedicar o gol ao meu filho, que nasceu há duas semanas. Davi, o papai te ama – declarou ainda dentro de campo.

Liziero durante a partida entre Criciúma e São Paulo (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

O belo gol marcado por Liziero neste sábado (26) saiu após jogada de outro atleta que também começou a partida no banco de reservas: Rato. O camisa 27 inverteu o jogo da direita para a esquerda na direção de Calleri, que fez o pivô e ajeitou para Liziero. O volante arrematou bonito de fora da área para deixar o placar igual no Heriberto Hülse.

