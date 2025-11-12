Chelsea envia mensagem de apoio a Oscar, meia do São Paulo

O Chelsea, time da Inglaterra, envio uma mensagem de apoio para Oscar nas redes sociais. O meia do São Paulo preocupou após passar mal durantes exames na terça-feira (11) e sofrer uma intercorrência cardiológica.

O jogador estava em um teste na bicicleta quando ficou tonto e precisou da ajuda dos médicos. O Chelsea, time que foi defendido por Oscar no passado, se manifestou sobre o caso.

- Os pensamentos de todos no Chelsea FC estão com nosso ex-jogador Oscar e sua família neste momento difícil - publicou o perfil do time inglês nas redes sociais.

The thoughts of everyone at Chelsea FC are with our former player Oscar and his family at this difficult time. 💙 https://t.co/CfGER4pwbj — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2025

Ainda no hospital, Oscar também fez uma publicação nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (12) agradecendo as mensagens de apoio que vem recebendo.

- Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser! - escreveu o meio-campista em seu Instagram.

Oscar não tem previsão de retorno (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Entenda o que aconteceu com Oscar durante exame no São Paulo

Oscar realizava exame cardiológico na bicicleta, já que não pode usar a esteira em razão da lesão na panturrilha esquerda, quando ficou tonto e precisou da ajuda dos médicos do clube e também do Einstein Hospital Israelita, presentes no local, segundo apurou o Lance!.

Após receber atendimento no local ao apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas, o jogador, que ficou inconsciente por alguns segundos, foi levado de ambulância até o hospital, na zona sul de São Paulo, onde passará por exames complementares. O clube informou que o estado clínico do jogador é estável.

Os médicos, agora, investigam o que aconteceu com o jogador, que até então não havia manifestado nenhum grave problema no coração, que o afastasse dos gramados. Enquanto isso, Oscar seguirá na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) até receber seu diagnóstico.

Os exames são realizados individualmente e, portanto, nenhum jogador do Tricolor estava presente no momento em que tudo aconteceu com Oscar.