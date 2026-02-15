São Paulo vence a Ponte Preta e avança às quartas de final do Paulistão
Tricolor conquistou a vaga na última rodada e agora vai enfrentar o RB Bragantino
O São Paulo garantiu uma das vagas nas quartas de final do Paulistão. O time comandado por Hernán Crespo avançou após vencer a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite deste domingo (15), no Moisés Lucarelli. Pelo lado do Tricolor, Lucas Ramon e Calleri balançaram as redes, enquanto Bryan Borges diminuiu para a rebaixada equipe de Campinas.
Com o resultado, o São Paulo chegou aos 13 pontos e terminou a primeira fase na sétima posição na tabela de classificação. O próximo adversário será o RB Bragantino, ainda sem data e horário definidos.
Como foi o jogo?
Com o time praticamente todo titular, o São Paulo entrou em campo disposto a garantir a classificação de forma tranquila. Com apenas 2 minutos, Sabino acertou ao travessão. Depois, aos 10, Luciano teve a segunda boa chance do time de Crespo, mas desperdiçou. A Ponte Preta devolveu aos 28, com Juan Rodrigues, que também não abriu o marcador.
O São Paulo até tentava finalizar, mas pecava no último passe e não desempenhava o melhor futebol diante de um adversário que já entrou em campo rebaixado e sem ambição no Estadual. E, aos 38, Lucas Ramon marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor. Ele tabelou com Luciano, invadiu a área e bateu no canto esquerdo de Diogo Silva.
No minuto seguinte, Luciano recuperou a bola após erro na saída da Ponte, arrancou em velocidade até a área, mas vacilou ao tentar a cavadinha, facilitando a defesa de Diogo Silva.
No segundo tempo, as equipes voltaram sem alterações, mas com jogo bastante movimentado. Com apenas 1 minuto, Calleri foi às redes ampliar o marcador após receber lançamento de Sabino e bater cruzado. No entanto, a alegria tricolor logo diminuiu, quando aos 6, Bryan Borges ficou com a bola na área para diminuir.
O que poderia se tornar um jogo tranquilo para o São Paulo, acabou por fazer o time correr ainda mais, já que apenas a vitória importava e não podia correr o risco de sofrer o empate. Aos 20, Marcos Antônio quase fez o terceiro, mas mandou para fora. O duelo terminou com vitória tricolor fora de casa.
O que vem por aí?
Ainda sem data marcada para as quartas de final do Paulistão, agora, o São Paulo volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da competição, válido pela quarta rodada, será contra o Coritiba, no Couto Pereira, no próximo dia 26, às 20h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
PONTE PRETA 1 X 2 SÃO PAULO
8ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA
📆 Data e horário: domingo, 15 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)
⚽ Gols: Lucas Ramon (38'/1°T) (0x1), Calleri (1'/2°T) (0x2), Bryan Borges (6'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Cunha e Diego Leão (PON); Luciano e Enzo Díaz (SAO)
Escalações
PONTE PRETA (Técnico: Marcelo Fernandes)
Diogo Silva; David Braz (Miguel), Lucas Cunha, Juan Rodrigues, Pacheco, Bryan Borges, Kevyson (Jean Carlos), Diego Leão (Júlio), Rodrigo Souza (Rômulo), Luis Felipe (Damião) e Diego Tavares.
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Marcos Antônio (Luan) e Danielzinho; Lucas (Lucca), Luciano (Pedro Ferreira) e Calleri (Tapia).
🟨 Árbitro: Fabrício Monteiro dos Santos
🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
🖥️ VAR: Daiane Muniz
