Titular da seleção equatoriana, Arboleda precisou deixar o gramado aos 25 minutos do segundo tempo, após cair sozinho com dores na perna. O zagueiro foi atendido ainda dentro de campo e precisou do auxílio da maca para ser substituído. Nesse momento, o são-paulino levou as mãos ao rosto e demonstrou-se abalado com a lesão.