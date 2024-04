(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Rafael Marson • Publicada em 11/04/2024 - 00:31 • São Paulo (SP)

Carpini foi bastante criticado pela mudança no esquema tático do São Paulo na vitória contra o Cobresal-CHI, pela Libertadores. Durante coletiva, o treinador explicou que treinou a variação com três zagueiros durante a intertemporada, mas só utilizou o novo esquema em razão da lesão de Ferreirinha, que seria titular no Morumbis

- Discordo que três zagueiros seja uma condição de se defender. Nós respeitamos o Cobresal, tivemos bons números e conquistamos a vitória. O nervosismo pode ter atrapalhado, houve alguns erros e não tivemos tanto tempo para trabalhar nesta formação. Dessa maneira temos amplitude pelos lados, dá mais profundidade - declaro Carpini, técnico do São Paulo, durante entrevista coletiva.

O treinador se defendeu das críticas e pressão que vem sofrendo no cargo. Em caso de empate ou derrota diante do Cobresal, a diretoria do São Paulo iria demiti-lo.

- Eu me sinto muito confortável no desconforto, gosto do desafio. Ainda mais quando eu sinto respaldo de quem é importante. Recebo mensagens positivas mediante a insatisfação,e é muito compreensível. Com todas essas dificuldades, são 60% de aproveitamento, tudo já aconteceu. Vejo uma cobrança e peso exarcebada, mas precisamos respeitar. Não sei se é por conta da idade, acho que isso pode pesar - comentou Carpini.

O próximo compromisso do São Paulo será no sábado (13), contra o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O técnico Thiago Carpini à beira do gramado do Morumbis na partida contra o Cobresal, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Anderson Romao/AGIF)